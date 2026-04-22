Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za Jusmira Maleškića (55) iz Doboja Istoka zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva u sticaju sa krivičnim delom ugrožavanje bezbednosti.

Prema navodima Tužilaštva TK, dramatičan incident dogodio se 19. aprila 2026. godine u kasnim poslepodnevnim satima u mestu Brijesnica Mala, na području opštine Doboj Istok.

Kako se navodi, nakon kraće prepirke sa komšijom M. O., osumnjičeni je navodno uzeo drvenu motku i više puta udario muškarca u glavu i po telu. Napad je, prema istrazi, nastavljen i nakon što je oštećeni pao na zemlju, kada ga je Maleškić nastavio udarati rukama i nogama.

Situacija je eskalirala kada je, prema sumnjama istražilaca, osumnjičeni počeo da steže žrtvu za vrat i snažno je guši dok je ležala na tlu. Napad su prekinuli komšije i članovi porodice koji su pritekli u pomoć.

Nakon toga, Maleškić je navodno uputio ozbiljne pretnje jednom od komšija i pokušao fizički da nasrne i na njega, čime je izazvao strah i uznemirenje među okupljenima.

Odmah nakon događaja intervenisali su službenici Policijske stanice Doboj Istok i Policijske uprave Gračanica, koji su osumnjičenog lišili slobode.

Obavljen je uviđaj, kao i kriminalistička obrada, nakon čega je uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu predat u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

BONUS VIDEO:

