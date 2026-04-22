Godinama se priča da su plate u Nemačkoj dobre, ali novi podaci pokazuju koliko zapravo zarađuju radnici u maloprodaji — i mnoge su te brojke iznenadile.

Ipak, iza tih cifara krije se i druga strana priče koju zaposleni sve češće pominju.

Prema analizi podataka koje su radnici objavljivali na platformi Kununu, zarade u ovom sektoru nastavile su da rastu i tokom 2026. godine. Međutim, zajedno sa većim platama došli su i veći zahtevi, brži tempo i ozbiljan pritisak na zaposlene.

Kada je reč o kasirima, prosečna godišnja bruto zarada iznosi oko 33.200 evra, što znači da mesečno primaju oko 2.766 evra. To je primetno povećanje u odnosu na ranije godine.

Prodavci sa završenim obrazovanjem mogu da računaju i na više od 3.000 evra bruto mesečno, što dodatno pokazuje koliko ovaj sektor napreduje kada su primanja u pitanju.

Razlike postaju još izraženije na višim pozicijama. Upravnici prodavnica u proseku zarađuju oko 5.300 evra mesečno, dok regionalni menadžeri mogu da dostignu i oko 7.750 evra.

Najveće plate u ovom sistemu imaju IT stručnjaci i projektni menadžeri, gde primanja mogu da idu i do 8.500 evra mesečno.

Posebno se izdvaja i početna satnica. Dok je zakonski minimum oko 13,90 evra po satu, u ovom lancu početna plata kreće se od najmanje 15 evra, što važi za kasire i radnike koji rade na dopuni robe, uz mogućnost daljeg rasta zarade.

Ali tu dolazi ono o čemu se ređe govori.

Zbog manjka radne snage, zaposleni često obavljaju više poslova istovremeno — rade na kasi, pune police, pomažu kupcima i upravljaju automatima za ambalažu. Sve to u istom danu i često pod velikim pritiskom.

Prema iskustvima radnika, očekuje se visoka produktivnost u kratkom vremenu, posebno tokom gužvi, što posao čini znatno zahtevnijim nego što se na prvi pogled čini.

Zato su mišljenja podeljena.

Za neke je ovo prilika za sigurnu zaradu i napredak, dok drugi smatraju da tempo rada i stres ne mogu da opravdaju visinu plate.

Jedno je sigurno — zarade rastu, ali cena koju radnici plaćaju nije mala.