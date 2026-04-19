U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Aleksa Ž. (27) i Petar J. (22) zbog sumnje da su na više lokacija u Beogradu neovlašćeno držali veću količinu vatrenog oružja i municije, kao i skoro tri kilograma opojne droge kanabis.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela jednu pušku, jednu automatsku pušku, automat, pištolj, automatski pištolj, tri prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više stotina komada municije različitog kalibra i 350 grama materije nalik na eksploziv i detonatorsku kapislu. Takođe, pronađena su tri presovana paketa sa 2.912,63 grama opojne droge marihuana, kao i dve vagice za precizno merenje.

Podsetimo, Aleksa Ž. i Petar J. uhapšeni su juče, a sumnja se da su proipadnici vračarskog klana. Kako smo nezvanično saznali, grupa je pripremala likvidaciju, a njihovim hapšenjem je sprečeno izvršenje krivičnog dela.

