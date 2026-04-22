Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je izrazila šok i oštro negodovanje zbog računa u iznosu od desetina hiljada evra koje je jedna švajcarska bolnica poslala porodicama dela mladih žrtava novogodišnjeg požara u Kran-Montani, nazvavši taj čin „uvredom pored podsmeha“ i „nehumanom birokratijom“.

„Bila sam šokirana vestima o računima u iznosu od desetina hiljada evra koje je švajcarska bolnica poslala porodicama nekih od mladih ljudi nastradalih u požaru u novogodišnjoj noći u Kran-Montani. Bolnica u Sionu otišla je dotle da je tražila preko 70.000 evra samo za nekoliko sati hospitalizacije“, napisala je Meloni na društvenoj mreži „Iks“.

Dodala je da je razgovarala sa italijanskim ambasadorom u Švajcarskoj, od koga je dobila uveravanje od švajcarskih vlasti da je u pitanju greška i da porodice neće morati da plate ništa. Ipak, Meloni je zatražila da se slučaj prati sa najvećim nivoom pažnje, jer bi bilo „odvratno“ da troškovi padnu na žrtve ili na Italiju.

„Italijanska vlada ponovo izražava svoju solidarnost sa nastradalim mladim ljudima i njihovim porodicama i nastaviće da čini sve što je neophodno da se rasvetli tragedija i utvrde odgovornosti“, istakla je premijerka.

U požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru „Le Konstelasion“ u švajcarskom skijaškom centru Kran-Montana poginula je ukupno 41 osoba, a 115 je povređena, od kojih veliki deo sa teškim opekotinama. Među žrtvama je bilo i italijanskih državljana, kao i državljanin Srbije a deo povređenih se još uvek nalazi na lečenju u različitim bolnicama u Švajcarskoj i drugim zemljama.

