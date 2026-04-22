Aluminijumska folija može pomoći da ptice ne jedu tek posejano seme trave.

Ovaj trik zaista funkcioniše, tvrde iskusni baštovani.

Ptice često pojedu seme koje ste upravo posadili jer ono ostaje izloženo na površini zemlje dok ne nikne. Vrapci, golubovi i druge ptice ga lako pronađu i pojedu pre nego što proklija.

Jednostavno rešenje je korišćenje aluminijumske folije kao vizuelnog odvraćanja. Reflektujuća površina i kretanje na vetru stvaraju bljeskove i pokrete koji zbunjuju i plaše ptice, ali im ne nanose štetu.

Treba samo da isečete foliju na trake širine nekoliko centimetara i dužine oko 30–45 cm. Pričvrstite ih za štapove ili drvene klinove (kanapom ili trakom) i zabodite ih u zemlju na razmaku po celoj zasejanoj površini. Trake treba da vise i slobodno se pomeraju na vetru.

Ostavite ih oko 7–10 dana, dok seme ne proklija i koren se ne učvrsti u zemlji. Nakon toga ptice uglavnom više ne oštećuju travu, piše Tomsguide.

Ovaj metod deluje jer ptice reaguju na nagle refleksije svetlosti i pokret, koje doživljavaju kao potencijalnu opasnost, objašnjavaju baštovani. Ovaj trik može efikasno da zaštiti seme dok trava ne proklija, dodaju stručnjaci.