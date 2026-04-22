U jutarnjim satima kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se ponegde u Bačkoj, Sremu i na zapadu zemlje, dok će se tokom dana padavine premestiti uglavnom u brdsko-planinske predele.

Na visokim planinama moguće je i povremeno provejavanje slabog snega, dok će vetar biti slab i umeren, ali će tokom dana pojačavati i duvati iz severnih pravaca. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 13 do 17 stepeni Celzijusa. U večernjim satima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Kako navodi RHMZ, do kraja sedmice zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa sve dužim sunčanim intervalima i postepenim porastom dnevnih temperatura. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se uglavnom u planinskim predelima.

Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost slabog prizemnog mraza u jutarnjim satima u četvrtak, 23. aprila, dok će se nakon toga vreme stabilizovati uz dalji rast temperature.

