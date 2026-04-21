Meštani sela Platičevo kod Rume u šoku su zbog brutalnog ubistva Miloša P. (48) kog je, kako se sumnja, sekirom iskasapio Aleksandar Đ. (19).

Tinejdžer, koji živi u susednim Hrtkovcima, uhapšen je zbog monstruoznog zločina.

Ispred kuće u kojoj je živeo ubijeni muškarac zavladala je sablasna tišina. U dvorištu porodične kuće raširen je šator, pod kojim su se okupili članovi porodice, brojni prijatelji, sugrađani i poznanici, kako bi porodici izjavili saučešće.

Na naše pitanje da li imaju bilo kakve informacije o zločinu, kratko su odgovorili.

- Čovek je ubijen, nema tu šta da se priča - poručili su.

Radnica obližnje prodavnice, koja je godinama poznavala ubijenog Miloša, ispričala je za Alo! da je bio miran i dobar čovek.

- Nismo ga viđali nekoliko dana, što nam je svima bilo čudno. Kasnije su ljudi primetili da je nestao. Bio je veliki zaljubljenik u lokalne utakmice i uvek je dolazio, a odjednom ga nije bilo. Tako smo shvatili da nešto nije u redu - rekla je ona.

