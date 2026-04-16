Policija je uhapsila P. J. (40) iz Pančeva u čijem vozilu je, u duplom dnu, na graničnom prelazu Bezdan, pronađeno skoro 2.000 bokseva cigareta.

Ukupna vrednost zaplenjenih cigareta je, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, oko 2,3 miliona dinara.

Hapšenje je sprovedeno u nastavku borbe protiv korupcije, a učestvovali su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije i Upravom carina.

Cigarete su, kako preciziraju iz MUP-a, nađene na graničnom prelazu tokom pregleda teretnog motornog vozila, a koje je P. J. kako se sumnja, sakrio u duplom dnu da bi izbegao mere carinskog nadzora.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dodaje MUP u saopštenju.

