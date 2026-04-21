Krit potresa strašna misterija od kada je majka troje dece Elefterija Giakumaki (43) nestala, a njen bivši dečko (38) je pronađen mrtav sa prostrelnim ranama na glavi.

Elefteriji se gubi svaki trag u nedelju, 19. aprila, kada je otišla od kuće vozeći svoj automobil. Ubrzo posle toga priveden je njen bivši partner, ali je kasnije pušten. On je, između ostalog, bio sumnjiv jer je imao čudne ogrebotine na ruci. Tokom saslušanja ustanovljeno je da je povrede zadobio pri padu sa motocikla, međutim nije poznato šta se dogodilo otkako je pušten na slobodu do njegove smrti.

Nestanak Elefterije Giakumaki je prijavio njen sin koji je naveo da je poslednja komunikacija sa njom bila u 19 časova istog dana, kada mu je poslala SMS poruku u kojoj je pisalo "Javiću ti se kasnije". Majka ga posle toga više nije kontaktirala.

Iz policije navode da nestala žena nije imala zdravstvenih problema niti istoriju psihijatrijskih ili psiholoških problema.

Obaveštenje o nestanku je odmah objavljeno na zahtev porodice zbog procene da mogu postojati razlozi koji dovode njen život u opasnost. Elefterija Giakumaki je opisana kao mršava, sa smeđom kosom i smeđim očima, dok je na dan nestanka navodno nosila crnu odeću. Vozilo kojim je otišla je bela "honda HR-V".

U toku su dve istrage - o nestaloj Elefteriji Giakumaki sa ciljem njenog pronalska i o okolnostima pod kojima je njen bivši partner pronađen mrtav.

