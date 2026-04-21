"Znamo kako će se sve ovo završiti, ali nećemo davati nikakve javne izjave o tome. Jednostavno ćemo sprovoditi i težiti ka ciljevima koje smo sebi postavili i ostvarivati zadatke koji su pred nama", rekao je Putin na sastanku sa čelnicima ruskih opština, prenosi RBK Rusija.

On je rekao da rusko vojno osoblje postepeno uspostavlja bezbednosnu zonu na granici sa Ukrajinom.

Ovaj rad će se, dodao je Putin, nastaviti sve dok se pretnja pograničnim regionima zemlje potpuno ne eliminiše.

"Situacija u pograničnom regionu ostaje teška, uključujući i Kursku oblast. Naravno, potrebne su mere koje bi podstakle ljude da ostanu u svojoj rodnoj zemlji, da se vrate ili da je ne napuštaju", naglasio je on.

Putin je rekao da veruje u postizanje ciljeva vojne operacije i poručio da njen uspeh zavisi od društvenog jedinstva.

"Danas shvatamo da je najvažnije biti zajedno. Da ćemo samo kroz naše jedinstvo ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin na ceremoniji dodele Sveruske nagrade za opštinske usluge.

Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov je ranije danas saopštio da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad teritorijom samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) i da nastavlja ofanzivu u svim pravcima.

On je naveo da su od početka godine, ruske oružane snage preuzele kontrolu nad preko 1.700 kvadratnih kilometara teritorije i 80 naselja.

"U martu je vojska zauzela 34 naselja i 700 kvadratnih kilometara teritorije", dodao je Gerasimov.

Kremlj je ranije saopštio da je Rusija zainteresovana za što brže okončanje sukoba u Ukrajini, ali da će se to završiti tek nakon što Rusija postigne ciljeve koje je prvobitno postavila.