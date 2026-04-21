Otac troje dece Šon O Donel (59) iz Dablina preminuo je od trovanja vodom, retkog ali smrtonosnog stanja poznatog kao hiponatremija.

Ovaj nesvakidašnji slučaj se dogodio 20. januara 2020. godine u Irskoj, kada je usledila smrt muškarca ubrzo nakon što su ga u bolnici podstakli da pije velike količine tečnosti nakon rutinskog zahvata.



Kako su pislai irski mediji, Visoki sud je potvrdio da je otac troje dece, koji je primljen u bolnicu na jednostavan dnevni zahvat, umro od trovanja vodom nakon što je popio prekomerne količine vode.

Sudija Pol Kofi je u utorak obavešten da je porodica Šona O’Donela postigla nagodbu u Visokom sudu zbog njegove smrti u Univerzitetskoj bolnici Svetog Vinsenta (SVUH) u Dablinu 20. januara 2020. godine.

Deklan Dojl, koga je advokat porodice, rekao je sudu da je nakon zahvata u bolnici, gospodin O’Donel „nažalost bio ohrabren i savetovan da pije prekomerne količine vode“ i da je doživeo trovanje vodom.

Gospodin Dojl je rekao sudu da je trovanje vodom izazvalo cerebralni edem, napade, srčani zastoj i smrt gospodina O’Donela.

Advokat je rekao da je gospodin O’Donel, poslovni menadžer, otišao u SVUH ujutru 20. januara radi zahvata pod lokalnom anestezijom. Zahvat je, kako je rekao, protekao bez incidenata, ali je kasnije tog dana proglašen mrtvim.

Trovanje vodom je kada imate više vode u telu nego što vam je potrebno, što uzrokuje hemijski disbalans koji telo ne može prirodno da očisti i smanjuje elektrolite, posebno natrijum, u telu.

