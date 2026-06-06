Jedan DNK test, urađen iz radoznalosti, razotkrio je dugo skrivanu tajnu koja je godinama bila zakopana u porodičnim odnosima.

Sve je počelo nakon smrti njene majke, kada je u porodici počelo da se govori o starim sumnjama. Kejsina tetka tada je iznela tvrdnju da je između njene majke i ujaka možda postojala emotivna ili tajna veza u periodu kada je Kejsi rođena. U tom trenutku, Kejsi je to shvatila kao neproverenu porodičnu priču i nije joj pridavala značaj.

Međutim, godinama kasnije, počela je da razmišlja o svojoj medicinskoj i porodičnoj istoriji, pa je odlučila da razgovara sa ocem koji ju je odgajio. On joj je tada otkrio da i sam ima određene sumnje, te su zajedno odlučili da urade DNK test preko platforme Ancestry.com.

Rezultati su, međutim, doneli šok. Test nije pokazao genetsko poklapanje sa čovekom za kog je ceo život verovala da joj je biološki otac.

Pošto njen ujak više nije bio živ, Kejsi nije mogla direktno da potvrdi sumnje, pa je porodica uključila i njegovu ćerku, Alanu, koja je pristala da uradi DNK analizu kako bi se razjasnila situacija.

Kada su stigli rezultati, istina je postala neizbežna – Kejsin ujak bio je njen biološki otac, što znači da su ona i Alana zapravo rođene sestre.

Ovo otkriće dodatno je potvrdilo i činjenica da dele izuzetno visok procenat DNK, što ukazuje na to da nisu samo polusestre, već genetski mnogo bliže nego što je uobičajeno.

Kejsi je kasnije u viralnom TikTok videu opisala koliko je sve to bilo emotivno i zbunjujuće, posebno zbog činjenice da je odrasla veoma bliska sa Alanom, ne znajući da su zapravo sestre.

Zanimljivo je da su tokom odrastanja mnogi ljudi čak pretpostavljali da su bliznakinje, zbog njihove neverovatne fizičke sličnosti i bliskog odnosa.

Njihova priča izazvala je ogroman broj reakcija na društvenim mrežama, gde je video prikupio milione pregleda i pokrenuo burne komentare – od šoka i neverice, do saosećanja sa porodicom.

Alana je kasnije objasnila da joj je najteže palo razmišljanje o majci, jer je njena sestra, Kejsina majka, bila i njena najbolja prijateljica, što celu priču čini još emotivnijom i kompleksnijom.