Ženska osoba povređena je večeras u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 18 časova na obilaznici oko Čačka i primljena je u teškom opštem stanju u Opštu bolnicu u Čačku, saopšteno je večeras iz čačanske bolnice, nakon što je u prvobitnim izveštajima pojedinih medija navedeno da je starija žena poginula u nesreći.

Kako je potvrđeno iz čačanske bolnice, pacijentkinja je nakon prijema na Urgentno-prijemno odeljenje zbrinuta i smeštena u Jedinicu intenzivne nege.

Prema rečima očevidaca, u nezgodi je učestvovalo sanitetsko vozilo lučanskih registarskih oznaka koje se u trenutku nesreće kretalo pod uključenom svetlosnom signalizacijom.

- Hitna pomoć je išla pod zvučnom i svetlosnom rotacijom, vozač nike imao vremena da reaguje i udario je u ženu koja je ostala da leži nepomočno. Zato su svi pomislili da joj nema spasa, ali nadamo se da će biti dobro sada kad znamo da je povređena. Nažalost ovo nije prva ovakva situacija ovde, jer su se i ranije događale nesreće sa teškom ishodom, kaže jedan od meštana.

Okolnosti pod kojima je došlo do udesa biće utvrđene istragom nadležnih organa.