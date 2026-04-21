Rat u Ukrajini ulazi u potpuno novu fazu – na frontu sve češće ne ginu ljudi, već napadaju mašine koje ne osećaju bol, strah niti umor.

Ono što je do juče delovalo kao eksperiment, danas je postalo svakodnevica. Ukrajinska vojska sve više koristi kopnene robotske sisteme koji jurišaju na neprijateljske položaje, izvlače ranjene i nose eksploziv – dok operateri upravljaju njima sa bezbedne distance.

– Bolje je poslati metal nego ljude. Ljudski život je dragocen, a roboti ne krvare – rekao je potporučnik Mikola Zinkevič.

OPERACIJA KOJA JE ŠOKIRALA FRONT

Tokom jedne akcije u Harkovu, roboti su krenuli pravo ka ruskim rovovima.

Mala vozila, nalik zelenim kolicima, nosila su oko 30 kilograma eksploziva. Dok su se približavali, dron je iz vazduha bacio bombu da “očisti teren”, a jedan robot se zaleteo i detonirao.

Ostali su nastavili da nadgledaju položaj.

Ono što je usledilo niko nije očekivao.

Iz rova se pojavilo parče kartona sa porukom:



„Želimo da se predamo“

Dva ruska vojnika izašla su i krenula ka ukrajinskim linijama.

– Po prvi put neprijateljski položaj zauzet je bez ijednog vojnika na terenu – rekao je Volodimir Zelenski.

ROBOT KOJI ZAROBLJAVA VOJNIKE

U januaru je dodatno pomerena granica.

Ukrajinski robot Droid TW-7.62, opremljen veštačkom inteligencijom, uspeo je da zarobi trojicu ruskih vojnika.

Ova mašina sama prepoznaje metu, prati je i reaguje bez direktne komande.

BROJKE KOJE LEDE KRV

Razmere upotrebe robota eksplodirale su:

više od 9.000 misija u jednom mesecu

više od 22.000 misija u prva tri meseca 2026.

više od 280 kompanija razvija vojnu tehnologiju

čak 550 različitih sistema u upotrebi

Zelenski tvrdi:

„22.000 puta je robot zamenio vojnika i spasao život“

PLAN KOJI MENJA SVE

Ukrajina sada ide korak dalje.

Plan je da se nabavi čak 25.000 kopnenih robota, a cilj je šokantan:

100% logistike na frontu bez ljudi

Već je potpisano 19 ugovora vrednih oko 220 miliona evra, a formira se i poseban centar koji će koordinisati robotske jedinice.

RAT KAKAV SVET NIJE VIDEO

Ipak, uprkos svemu, roboti nisu nepobedivi.

Sporiji su od dronova, lako uočljivi i često traju samo jedan dan pre nego što budu uništeni ili im se isprazne baterije.

Ali imaju jednu ključnu prednost:

mogu da nose mnogo više eksploziva i jače oružje

PORUKA KOJA ODJEKUJE

Ukrajina sada otvoreno poručuje:

„Budućnost rata je već stigla“

I ta budućnost ne liči na ono što smo do sada gledali.