Ipak, upravo taj utisak je prevario mnoge. Ovaj izraz je postao popularan na društvenim mrežama, gde su ljudi masovno pokušavali da ga reše – i često grešili.

Zanimljivo je da nisu samo đaci imali problem, već i odrasli koji su bili uvereni da im matematika ide dobro. Upravo zato je ovaj zadatak izazvao toliko pažnje.

Rešavanje ovakvih matematičkih zadataka i mozgalica nije samo zabava. Ono može pomoći da održimo koncentraciju, poboljšamo pamćenje i „razmrdamo“ mozak, što je korisno u svakodnevnom životu.

Pokušajte sami

Pitanje glasi:

3×3 − 3÷3 + 3 = ?

Pre nego što nastavite dalje, pokušajte da dođete do rešenja bez digitrona.

Gde većina greši?

Najčešći odgovor koji ljudi daju je 5, ali to nije tačno. Greška nastaje zato što se zaboravlja jedno osnovno pravilo u matematici – redosled računskih operacija.

Tačno rešenje

3×3−33+33\times3 - \frac{3}{3} + 33×3−33​+3

U ovom slučaju, prvo se računaju množenje i deljenje, pa tek onda sabiranje i oduzimanje.

Korak po korak:

3 × 3 = 9

3 ÷ 3 = 1

Dobijamo: 9 − 1 + 3

9 − 1 = 8

8 + 3 = 11

Tačan odgovor je 11.

Zašto su ovakvi zadaci korisni?

Iako deluju jednostavno, ovakvi zadaci su odličan način da:

proverite svoje znanje iz matematike

vežbate logičko razmišljanje

održavate mentalnu aktivnost

Bez obzira da li ste odmah došli do tačnog rešenja ili ne, važno je da ostanete radoznali i nastavite da „trenirate“ mozak kroz ovakve male izazove.