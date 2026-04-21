Ako želite da vam ruže budu bujne, pune cvetova i sa sjajnim listovima, ne morate posezati za skupim preparatima. Rešenje se krije u nečemu što već imate kod kuće - kori od banane.

Ovaj jednostavan trik koriste iskusni baštovani godinama, ali ključ uspeha nije samo u tome šta dodajete, već kako to radite.

Prirodna prihrana koja daje rezultate

Kora banane sadrži hranljive materije koje mogu doprineti zdravlju biljke i podstaći razvoj pupoljaka. Međutim, važno je koristiti je umereno i pravilno, jer preterivanje može imati suprotan efekat.

Kako pravilno da je koristite?

Najčešća greška je ubacivanje cele kore u zemlju. Tako se samo stvara trulež i privlače insekti.

Umesto toga:

isecite koru na sitne komade (2-3 cm)

zakopajte je na udaljenosti od 5-8 cm od stabla

dubina neka bude oko 3-5 cm

prekrijte zemljom i blago zalijte

Ovaj način omogućava da se kora postepeno razlaže i hrani biljku bez opterećenja korena.

Koliko često?

Jedna kora po žbunu na svake tri do četiri nedelje tokom proleća i početka leta sasvim je dovoljna.

Greške koje mogu da unište efekat

previše kore - zemlja postaje teška i bez vazduha

stavljanje uz samo stablo - dolazi do truljenja

loša zemlja - tvrda i zbijena podloga sprečava razvoj

Ako listovi žute ili biljka stagnira, problem često nije u prihrani, već u zemlji i načinu zalivanja.

Šta još pomaže ružama?

dovoljno sunčeve svetlosti

redovno uklanjanje precvetalih cvetova

zalivanje direktno uz koren, ne preko listova

povremeno rastresanje zemlje

Kora banane nije čarobni trik koji deluje preko noći, ali uz pravilnu upotrebu može biti koristan dodatak nezi ruža.

Kada se kombinuje sa dobrim uslovima - sunce, voda i kvalitetna zemlja - biljka će biti jača, zdravija i bogatija cvetovima.