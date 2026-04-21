Ako želite da vam ruže budu bujne, pune cvetova i sa sjajnim listovima, ne morate posezati za skupim preparatima. Rešenje se krije u nečemu što već imate kod kuće - kori od banane.

Ovaj jednostavan trik koriste iskusni baštovani godinama, ali ključ uspeha nije samo u tome šta dodajete, već kako to radite.

Prirodna prihrana koja daje rezultate

Kora banane sadrži hranljive materije koje mogu doprineti zdravlju biljke i podstaći razvoj pupoljaka. Međutim, važno je koristiti je umereno i pravilno, jer preterivanje može imati suprotan efekat.

Kako pravilno da je koristite?

Najčešća greška je ubacivanje cele kore u zemlju. Tako se samo stvara trulež i privlače insekti.

Umesto toga:

  • isecite koru na sitne komade (2-3 cm)
  • zakopajte je na udaljenosti od 5-8 cm od stabla
  • dubina neka bude oko 3-5 cm
  • prekrijte zemljom i blago zalijte

Ovaj način omogućava da se kora postepeno razlaže i hrani biljku bez opterećenja korena.

Koliko često?

Jedna kora po žbunu na svake tri do četiri nedelje tokom proleća i početka leta sasvim je dovoljna.

Greške koje mogu da unište efekat

  • previše kore - zemlja postaje teška i bez vazduha
  • stavljanje uz samo stablo - dolazi do truljenja
  • loša zemlja - tvrda i zbijena podloga sprečava razvoj

Ako listovi žute ili biljka stagnira, problem često nije u prihrani, već u zemlji i načinu zalivanja.

Šta još pomaže ružama?

  • dovoljno sunčeve svetlosti
  • redovno uklanjanje precvetalih cvetova
  • zalivanje direktno uz koren, ne preko listova
  • povremeno rastresanje zemlje

Kora banane nije čarobni trik koji deluje preko noći, ali uz pravilnu upotrebu može biti koristan dodatak nezi ruža.

Kada se kombinuje sa dobrim uslovima - sunce, voda i kvalitetna zemlja - biljka će biti jača, zdravija i bogatija cvetovima.