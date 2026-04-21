Ako želite da vam ruže budu bujne, pune cvetova i sa sjajnim listovima, ne morate posezati za skupim preparatima. Rešenje se krije u nečemu što već imate kod kuće - kori od banane.
Ovaj jednostavan trik koriste iskusni baštovani godinama, ali ključ uspeha nije samo u tome šta dodajete, već kako to radite.
Prirodna prihrana koja daje rezultate
Kora banane sadrži hranljive materije koje mogu doprineti zdravlju biljke i podstaći razvoj pupoljaka. Međutim, važno je koristiti je umereno i pravilno, jer preterivanje može imati suprotan efekat.
Kako pravilno da je koristite?
Najčešća greška je ubacivanje cele kore u zemlju. Tako se samo stvara trulež i privlače insekti.
Umesto toga:
- isecite koru na sitne komade (2-3 cm)
- zakopajte je na udaljenosti od 5-8 cm od stabla
- dubina neka bude oko 3-5 cm
- prekrijte zemljom i blago zalijte
Ovaj način omogućava da se kora postepeno razlaže i hrani biljku bez opterećenja korena.
Koliko često?
Jedna kora po žbunu na svake tri do četiri nedelje tokom proleća i početka leta sasvim je dovoljna.
Greške koje mogu da unište efekat
- previše kore - zemlja postaje teška i bez vazduha
- stavljanje uz samo stablo - dolazi do truljenja
- loša zemlja - tvrda i zbijena podloga sprečava razvoj
Ako listovi žute ili biljka stagnira, problem često nije u prihrani, već u zemlji i načinu zalivanja.
Šta još pomaže ružama?
- dovoljno sunčeve svetlosti
- redovno uklanjanje precvetalih cvetova
- zalivanje direktno uz koren, ne preko listova
- povremeno rastresanje zemlje
Kora banane nije čarobni trik koji deluje preko noći, ali uz pravilnu upotrebu može biti koristan dodatak nezi ruža.
Kada se kombinuje sa dobrim uslovima - sunce, voda i kvalitetna zemlja - biljka će biti jača, zdravija i bogatija cvetovima.
