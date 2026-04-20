Na Fruškoj gori dogodio se ozbiljan incident kada je tokom jutarnjeg treninga napadnut poznati srpski triatlonac, koji je zadobio teške povrede i završio na lekarskom zbrinjavanju.

Prema dostupnim informacijama, reč je o Nenadu Rosuljašu, koji je napadnut dok je trčao na jednoj od popularnih trim staza. Incident se dogodio tokom redovnog treninga, koji je morao da prekine već na početku zbog napada pasa.

Kako je sam naveo, napali su ga vlasnički psi, najverovatnije rase kane korso, koji su se kretali bez povoca. Napad se dogodio na delu staze koji se spaja sa asfaltnim putem, u blizini raskrsnice ka Iriškom vencu.

Planirani trening od 16 kilometara prekinut je već oko petog kilometra, kada je došlo do incidenta. Zbog ozbiljnosti povreda, sportista je potražio pomoć u Urgentnom centru.

On je putem društvenih mreža opisao šta se dogodilo, ali je istakao da fotografije povreda neće objavljivati jer su, kako je naveo, uznemirujuće.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje bezbednosti na popularnim rekreativnim stazama, kao i odgovornosti vlasnika pasa, naročito kada je reč o rasama koje mogu predstavljati opasnost ukoliko nisu pod kontrolom.

Prema važećim propisima, psi koji mogu predstavljati opasnost moraju biti pod nadzorom, na povocu, a u određenim situacijama i sa zaštitnom korpom. Stručnjaci godinama upozoravaju da problem najčešće nije sama rasa, već neodgovorno ponašanje vlasnika.

BONUS VIDEO: