Tokom toplijih meseci krpelji su prisutni gotovo svuda, pa čak ni sopstvena bašta nije potpuno bezbedna. Pored redovnog pregleda nakon boravka napolju, postoji i dodatna mera koja može pomoći u smanjenju njihove prisutnosti – sadnja određenih biljaka koje prirodno deluju kao repelenti.

Neke biljke svojim mirisom i sastavom mogu doprineti tome da bašta postane manje privlačna za krpelje, a uz to su jednostavne za održavanje.

Buhač – biljka čiji miris odbija krpelje

Buhač je poznat po svom specifičnom mirisu i sastojcima koji deluju odbojno na krpelje. Kada dođu u kontakt sa ovom biljkom ili osete njen miris, krpelji uglavnom izbegavaju to područje i povlače se.

Lavanda – prirodni repelent jakog mirisa

Lavanda je jedna od najpoznatijih biljaka koja odbija insekte. Njena eterična ulja, poput linalola i linalil-acetata, daju karakterističan miris koji deluje neprijatno na krpelje i može uticati na njihov nervni sistem, pa izbegavaju prostore gde ona raste.

Ruzmarin – aromatična zaštita bašte

Ruzmarin ima snažan, intenzivan miris zahvaljujući eteričnim uljima. Ta ulja mogu ometati čula krpelja i učiniti okolinu manje pogodnom za njihovo zadržavanje.

Ipak, važno je naglasiti da nijedna od ovih biljaka sama po sebi ne pruža potpunu zaštitu. One mogu biti korisna dopuna, ali se i dalje preporučuje redovna provera kože, odgovarajuća odeća i druge preventivne mere kada boravite u prirodi.