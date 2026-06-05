Istraga ubistva Svetozara P. Toze (92) iz Beograda, koje se u sredu ujutro dogodilo u njegovoj kući u blizini stare fabrike BIP, poprima obrise misterije. Komšije tvrde da je njegova žena nakon zločina lagala da starac spava.

Zbog sumnje da je sekirom usmrtio dedu uhapšen je njegov unuk Uroš G. (26), a dan kasnije komšije iznose detalje koji, prema njihovim tvrdnjama, otvaraju brojna pitanja.

Prema njihovim rečima, u kući je u vreme zločina navodno boravila i Tozina sadašnja supruga.

Komšije navode da su od istražitelja čuli da se zločin dogodio pred zoru, oko 4.30 sati, a da je otkriven tek kada je Uroš upao u susednu kuću, kod njihove komšinice.

- Da je Toza mrtav, saznali smo tek po dolasku policije. U prvi mah smo mislili da je preminuo prirodnom smrću, ali kada su inspektori izneli sekiru i naslonili je na zid, pitali smo šta se dogodilo. Kratko su nam rekli da je ubijen i da se sumnja da se zločin dogodio pred zoru - priča jedna komšinica za Alo!.

Prema njenim rečima, tek kasnije su saznali da je zbog ubistva uhapšen Tozin unuk.

- Sada, kada vratimo film, Uroša smo danima viđali kako se vrzma po kraju. U prvom trenutku ga nismo prepoznali, ali kada se pojavio njegov otac, shvatile smo o kome je reč. Nesrećni čovek je govorio da je i sam primetio da se Uroš poslednjih dana čudno ponašao i da nije imao predstavu da se stalno kreće po ovom kraju. Tada smo saznale da je, navodno, prethodno iz jedne šupe uzeo sekiru, pa pred zoru upao kod Toze i, kako mi sumnjamo, njegove supruge - opisuje nam druga meštanka ulice.

Ona tvrdi da postoje indicije da je Tozina supruga bila u kući u vreme zločina.

- Da je bila sa Tozom u kući, govori činjenica da je viđena oko 6.15 časova kako čisti razbijeno staklo s ulaznih vrata. Bila je uznemirena, uplašena i mogu da kažem prilično čudna. Na pitanje gde je Toza, odgovorila je da spava u krevetu i da je pokriven ćebetom preko glave - tvrdi naša sagovornica.

Ona dodaje da joj nije jasno zbog čega Tozina žena nije pozvala pomoć ili na bilo koji drugi način reagovala ukoliko je zaista bila prisutna u kući.

- Posle završenog uviđaja vratila se ovde. Pričala je nešto nepovezano, pominjala ubistvo i mafiju s Dorćola, svašta je govorila. U jednom trenutku pokušala je da uđe u kuću, ali su je komšije sprečile jer je objekat bio zapečaćen. Nakon toga se pokupila i otišla - navodi komšinica.

Susedi ističu da dodatnu misteriju predstavlja datum kada se ubistvo dogodilo.

- Jelena se zvala Uroševa baka i Tozina bivša supruga, svi smo je poznavali. Preminula je pre desetak godina, ali je Toza svake godine 3. juna odlazio na njen grob jer joj je tada bio rođendan. Upravo zbog toga mislimo da oko ovog ubistva ima mnogo nejasnoća. Zbog datuma kada se dogodilo ljudi ovde postavljaju razna pitanja - pričaju komšinice.

Za oca osumnjičenog imaju samo reči hvale.

- To je divan čovek. Redovno je obilazio Tozu, popravljao mu stvari po kući, krečio, pomagao mu kad god je bilo potrebno. Uvek mu se nalazio pri ruci. Toza je bio slabovid, vid mu je bio oštećen gotovo 90 odsto i često mu je bila potrebna pomoć - ističe jedna stanarka ulice.

Jedna komšinica žrtve tvrdi da su priče o neobičnom ponašanju osumnjičenog postojale i ranije.

- Toza i Jelena su vodili Uroša u selo kod Leskovca. Još tada se pričalo da se čudno ponaša i da je bio veoma nemiran. Ljudi su govorili da mu se izraz lica naglo menjao. Koliko smo čule, Uroš je nedavno postao otac. Navodno je nakon rođenja deteta imao određene psihičke probleme i, kako se priča, bio je lečen u jednoj psihijatrijskoj ustanovi - tvrdi komšinica.