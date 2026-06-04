Oko 6:30 ujutru, vatrogasna služba je primila poziv od kompanije za proizvodnju čelika u gradu Fukušima, u kojem je prijavljeno da je medved napao dva muška zaposlena, jednog u dvadesetim i drugog u šezdesetim godinama.

Medved je potom pobegao u susednu stambenu zonu, gde je napao ženu u osamdesetim godinama u jednoj kući i muškarca u šezdesetim godinama u drugoj poslovnoj zgradi.

Svi povređeni ljudi su poslati u bolnicu i u svesnom stanju,izvestila je lokalna policija.

Veruje se da je medved još uvek u tom području. Lokalna policija razmatra proglašenje vanrednog stanja kako bi se omogućilo da životinja bude upucana.

Napadi su se dogodili u prostorijama kompanije, Fukušima Stil Vorks Ko, i stambenoj zoni, koja se nalazi otprilike 3 kilometra severozapadno od stanice JR Fukušima. Nastava u osnovnim i nižim srednjim školama u tom području je otkazana nakon izveštaja, piše japantoday.