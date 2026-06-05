Incident se dogodio u Ulici Brane Crnčevića, gde se sinoć okupio veći broj vernika koji su u redu čekali kako bi celivali Pojas Presvete Bogorodice.

Prema pisanju Telegrafa, policija je pozvana nakon što je nepoznata osoba iz jedne od okolnih zgrada počela da baca staklene flaše direktno na ljude u redu.

Policija je izašla na teren i došli do stana iz kojeg su bacane flaše. Tada su sa K. V. obavili razgovor, nakon čega je privedena u prostorije Policijske stanice Vračar na dalju istragu i procesuiranje.

Povređenih u incidentu, srećnom, nije bilo.

Policija utvrđuje sve motive i okolnosti ovog napada.

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