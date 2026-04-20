Triatlonac iz Srbije, Nenad Rosuljaš na svom Instagram profilu objavio je snimak u kom tvrdi da su ga tokom jutarnjeg trčanja na Fruškoj gori napali vlasnički psi.

Rosuljaš je naveo da je dan počeo uobičajeno u šumi na Fruškoj gori. Plan je bio da istrči 16 kilometara. Kako se vidi na snimku, prvi kilometri su prošli mirno, međutim na petom kilometru, kako je naveo, došlo je do napada pasa.

- Napali su me vlasnički psi, trebalo bi da su rase "cane corso", koji nisu bili vezani i koji su se bukvalno našli na delu staze koji se spaja sa asfaltnim putem, pre raskrsnice na Iriškom vencu. Slike povreda neću kačiti jer stvarno baš loše izgledaju - tvrdi Rosuljaš.

On je u objavljenom video-snimku naveo da mu je u Urgentnom centru ušivena noga, da su mu stavljeni zavoji kao i da je bio kod ortopeda.

