Piše: Mihajlo Žilović

Miloš R. (39) iz Beograda poginuo je u utorak ujutro, oko 6 sati, na teritoriji opštine Bosilegrad, na potezu između sela Izvor i Grujinci, kada ga je tokom stravičnog nevremena ubio grom! Meštani sela Izvor veruju da je lovac neposredno pre udara pokušao da se fotografiše tzv. selfi štapom.

Kako Alo! saznaje, nesrećni Beograđanin bio je strastveni lovac, a u okolinu Bosilegrada je došao namenski, da bi lovio na terenima tamošnjeg Lovačkog udruženja „Sokol“, budući da je zvanično otvorena lovačka sezona na srndaće.

Do stravične tragedije je došlo u trenutku kada je na ovom pograničnom terenu počelo jako nevreme.

- Taj dan je bio lov na srndaća. Ja sam čuo da je muškarca udario grom kada je on zapravo pokušavao da fotografiše sebe, pošto je kod sebe imao selfi štap. Tada ga je spržio udar. Taj nesrećni muškarac ima dvoje dece - ispričao je jedan meštanin sela Izvor za Alo!.

Iz Lovačkog udruženja „Sokol“ iz Bosilegrada za Alo! se oglasio muškarac koji je tog kobnog jutra bio domaćin na terenu i išao u lov s nastradalim Milošem. On je pukom srećom preživeo udar groma i do detalja nam je opisao detalje nezapamćene tragedije.

- Sve se desilo veoma brzo. Pre nego što ćemo završiti obilazak terena i lovni dan, počelo je loše vreme. Iako je bilo suvo, i nije padala kiša, video sam da će biti nevreme, pa sam Milošu rekao da požurimo kako bismo se sakrili u obližnjoj napuštenoj karauli (kontrolna kućica bivšeg graničnog prelaza). Ja sam požurio i bio ispred njega jedno sedam metara. Odjednom sam pao na kolena usled nekog nedefinisanog udara. Niti sam čuo zvuk munje, niti sam isprva znao šta se desilo - otpočinje priču čovek koji je preživeo udar.

Kako dodaje, on se u tom trenutku odmah okrenuo i ugledao najgori mogući prizor.

- Ustao sam i video Miloša kako ne daje znake života. Odmah sam pozvao Hitnu pomoć, koja je stigla posle desetak minuta, ali njemu nije bilo pomoći. Ubrzo je došla i policija, a nakon toga i mrtvozornik koji su samo mogli da konstatuju smrt. Iz Beograda je odmah pošla njegova žena sa zetom da bi preuzela telo - prepričava jezive detalje tragedije naš sagovornik.

Svedok ove tragedije objašnjava da je Miloš sa sobom imao opremu koja je, kako se sumnja, mogla da privuče električno pražnjenje iz atmosfere.

- On je sa sobom nosio stočić i štap za slikanje. Ja sam mislio kada je krenulo to nevreme, da on zapravo gasi telefon, jer kako svi kažu kada grmi da ne treba da bude uključen, ali na kraju nisam zaključio šta se zaista desilo. Imao je sa sobom i termovizijsku kameru. To jutro smo gledali na nju, a dešava se, kako ljudi pričaju, da i to može da privlači munje - zaključuje za naš list vidno potreseni lovac.

Crnu vest o Miloševoj pogibiji prve su saopštile njegove kolege iz Lovačkog kluba „Bukovik Ražanj“ na svom Fejsbuk profilu, izjavljujući saučešće neutešnoj porodici.

- U nesrećnom događaju jutros rano od udara groma nastradao je naš kolega i prijatelj Miloš. Krunu svog lovačkog uspeha je ostvario kod nas u lovu odstrelivši vučicu na prvoj hajci koju smo tada organizovali. Vest vam prenosimo s velikom tugom, a porodici izjavljujemo najiskrenije saučešće - saopštili su oni.

Međutim, osim izjava saučešća, ispod ove objave ubrzo se pojavio ogroman broj sramnih i morbidnih komentara u kojima su pojedinci otvoreno likovali nad pogibijom muškarca samo zato što je bio lovac.

Zbog toga je udruženje lovaca povuklo objavu o tragediji, a potom napisalo novi status u kom su javno osudili sramno ponašanje korisnika društvenih mreža, da bi na kraju i njega obrisali.

- Narod je postao previše bezobrazan, zavidan, a pre svega naivan. Napumpali su vam mržnju da ne umete ni pokojnike da poštedite i da saosećate s tugom najbližih. Sramota me je što živim u današnjem kompleksiranom društvu i što sam morao da obrišem objavu o našem pokojnom prijatelju i kolegi - naveli su ogorčeni lovci pre nego što su ugasili komentare.

Crna tačka

Meštanin sela Izvor ispričao je za naš list da je jednog lovca, samo 150 metara od mesta gde se u utorak dogodila tragedija isto ubio grom. Nesrećni muškarac bežao je od oluje, ali nažalost nije uspeo da se spase.