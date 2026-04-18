Slobodan K. (71), koji se sumnjičio da je u Odžacima izbo nožem dve žene, Ankicu M. (70) i Zdravku G. (83), a zatim jednu od njih polio benzinom, preminuo je u pritvoru! Napao je komšinice, jer je smatrao da mu jedna od njih nije pozajmila dovoljno novca, a sada će ceo postupak koji se vodi protiv njega biti obustavljen.

Kako saznajemo, Slobodan K. je preminuo 7. aprila, a kako je potvrđeno za portal Dnevnik u somborskom Višem sudu, nadležni javni tužilac će odgovarajućom naredbom obustaviti predmetnu istragu, u skladu sa zakonom, usled smrti okrivljenog. Za sada nije poznat uzrok njegove smrti.

Okrivljeni je preminuo gotovo mesec dana od stravičnog napada koji je počinio, a nažalost žrtve i njihove porodice neće dobiti zadovoljenje pravde.

Podsetimo, nezapamćen slučaj nasilja između dobrih poznanika dogodio se u sredu, 11. marta, u Odžacima, kada je Zdravka G. pozajmila novac Slobodanu, a nedugo kasnije, ponovo se vratio kod nje. Tražio joj je još novca, ali Zdravka nije imala više da mu da.

Komšije su do detalja objasnile kako je došlo do nasilja. Kažu da su napadača poznavali, jer je često dolazio kod Zdravke G..

- Slobodan je u sredu došao kod Zdravke i tražio da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je zatim otišao. Međutim, nakon nekog vremena se ponovo vratio, najverovatnije po još novca. Biciklom je došao. Evo, još tu stoji njegov bicikl, a vide se i tragovi krvi po pločniku - pričale su uznemirene komšije i očevici pokušaja ubistva i dodali su stravične detalje.

- Kada je ponovo došao i valjda joj je tražio još para na zajam, ispao je problem. Ono što se priča i kako smo načuli, ona nije imala ili nije htela da mu da i on je nju tu krvnički napao. Počeo je da je ubada nožem. Ona je uspela da istrči ispred dozivajući pomoć. Pošto u blizini, maltene vrata do vrata, živi Ankica M., ona je istrčala i pokušala da odbrani Zdravku, ali je Slobodan i nju napao - govore komšije za medije.

Prema rečima naših sagovornika, tek tada je usledio pravi horor.

- Slobodan je potpuno podivljao kada je video da Ankica pokušava da zaštiti komšinicu. Izbo je i nju, a zatim je zgrabio flašu sa benzinom i ispolivao Zdravku. Počeo je da se pipa po džepovima tražeći upaljač, a kako ga nije našao, uleteo je kod drugog komšije i tražio da mu da. Čovek mu je dao upaljač ne znajući za šta mu treba. Zatim se Slobodan vratio do Zdravke i nameravao je da kresne upaljač, ali je u poslednjem trenutku izleteo još jedan komšija i izbio mu upaljač iz ruke - pričaju uznemireni susedi, a prenose brojni mediji.

Kako su saopštili tada iz Policijske uprave Sombor, osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom. Povređene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru - saopšteno je iz policije.

