Neda Ukraden kao mala se sa roditeljima doselila u Sarajevo, gde je živela sve do početka rata 1992. godine.

Neda je novac koji je zaradila u svojoj karijeri ulagala u nekretnine u gradu u kojem je živela, a o tome je više puta i sama pričala.

Komšije u Sarajevu su sada razvezale jezik o pevačici.

- Aha, Neda Ukraden. Da, jeste tu imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gde smo trenutno. Tu su bili bilijar i kafić. Pa šta da vam kažem za Nedu, ona je bila tu i, onda kad se desilo šta se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla - rekao nam je jedan od ljudi koji je sedeo u kompleksu u kojem se nalaze samo kafići, uključujući i nekadašnji pevačicin.

"Neda je oduvek imala taj momenat da je ona zvezda"

Komšije u Lužanima kažu da se Neda uvek "ponašala kao zvezda".

- Ona jeste ovde živela i ćerka joj je tu išla u školu. Takođe, i ja sam išla s njenom ćerkom u školu. Pa šta da vam kažem... Neda je oduvek imala taj momenat da je ona zvezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njenom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno sa ostalim roditeljima u učionici. Uvek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednim starešinom. Ako je, na primer, roditeljski sastanak u 17 časova, ona je dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, volim da slušam njenu muziku, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš toliko naklonjena - navodi sagovornica.

"Mnoge zvezde su ovde živele"

- Neda i njena ćerka su živele ovde dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je bilo tada elitno naselje, pa su mnoge zvezde ovde živele. Halid Bešlić je tu još uvek. Pa šta da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pesmu (smeh). Hvala joj za to. Nemam ništa loše da kažem o njoj, ali znam da su joj njeni sugrađani nekad nešto zamerili. Ja se time ne bavim - rekla nam je bivša komšinica pevačice.

