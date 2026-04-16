Docent filozofije Filozofskog fakulteta u Nišu i poslanik Zeleno-levog fronta Rastislav Dinić bez srama iznosi u javnosti optužbe, očigledno ne razmišljajući o izgovorenom i da za sve postoje dokazi crno na belo.

Naime, gostujući u emisiji kod Olje Bećković, Dinić je ocenio da je oduzimanje dozvole za rad departmanima za istoriju i srbistiku „ideologija fašizma“, optužujući Ministarstvo kulture za navodno „cepanje“ fakulteta.

Postavlja se pitanje ko zapravo primenjuje metode nasilja i pritiska?

Svedoci smo više od godinu dana velikog broja vandalizama i nasilnih blokaderskih akcija u više gradova.

Napadi na Gradsku kuću u Novom Sadu i pokušaji upada, lomljenje stakala i oštećenje fasada javnih objekata. Paljenje kontejnera i izazivanje nereda u centru velikog broja gradova, blokada saobraćajnica uz incidente i sukobe, ispisivanja uvredljivih grafita. Razbijanje sedišta Srpske napredne stranke u više gradova.

Posebno zabrinjava situacija na univerzitetima, gde su zabeleženi pritisci na profesore i uprave, incidenti među studentima i aktivistima, smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Da li se optužbe koriste kao političko sredstvo, dok se istovremeno na ulicama i fakultetima sprovodi pritisak kroz nasilje i haos?