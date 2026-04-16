Portparol policije za region Prištine Enis Plana potvrdio je za medije da je došlo do pucnjave, kao i da je incident prijavljen oko 4 sata ujutru.

- Po prijemu informacije o prostrelnim ranama, policija je izašla na lice mesta i preduzela sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja. Prema prvim informacijma sumnja se da su dve osobe ranjene vatrenim oružjem, koje su upućene na ukazivanje lekarske pomoći - rekao je Plana.

Dodao je da istražitelji, u saradnji sa nadležnim tužiocem, intenzivno rade na rasvetljavanju ovog slučaja.

