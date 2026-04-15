Na više lokacija u Beogradu trenutno su u toku radovi koji su doveli do privremenih izmena režima saobraćaja. Ove izmene obuhvataju preusmeravanje trasa, skraćenja linija, kao i izmeštanje i ukidanje pojedinih stajališta. Pogledajte gde su sve aktuelni radovi u prestonici Srbije.

Na sajtu Sekretarijata za javni prevoz informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju pokazuju da čak oko 40 linija gradskog prevoza trenutno trpi određene izmene.

Radovi na izgradnji tunelske veze od Ulice Karađorđeva do Dunavske padine

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od srede, 15. aprila, početi pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od Ulice Karađorđeva do Dunavske padine, u okviru prve faze projekta, što znači veliku promenu trasa linija gradskog prevoza u Bulevaru despota Stefana, kao i zatvaranje žute trake.

Tokom navedene faze radova koja obuhvata ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do Ulice kralja Dragutina), predviđena su sledeća zauzeća i izmene:

potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici,

zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 33, 48, 58 i 96.

Izvođenje radova u ulici Dr Žorža Matea

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Dr Žorža Matea od 9. aprila do 17. aprila, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do zone raskrsnice sa izlaznom rampom sa motoputa M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) - smer ka Šidu na ulicu Dr Žorža Matea (u dužini od 650 metara).

Radovi će dovesti do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 74, 75, 76, 77, 708 i 72N.

Izvođenje radova u Bulevaru Zorana Đinđića

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, u delu od ulice Narodnih heroja do ulice Omladinskih brigada, desna kolovozna traka – u smeru ka centru grada, GO Novi Beograd, u vremenskom periodu od 15. aprila do 17. aprila, doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića na predmetnoj deonici.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 74, 75, 18N, 72N i 603. Na koji način detaljno pročitajte opširnije u našem odvojenom tekstu

Privremeno se ukida stajalište "Narodnih heroja" (#1985) za linije br. 74, 75, 18n, 72n i 603n. Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

Izvođenje radova u Takovskoj - potpuno zatvaranje za saobraćaj

Zbog radova na redovnom održavanju u Takovskoj ulici, od 14. do 17. aprila doći će do izmena u radu linija javnog prevoza 28, 40, 23 i 304N, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj ulice Takovska, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorska (raskrsnice slobodne za saobraćaj). Trolejbuske linije br. 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija broj 28A.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 23, 28A i 304N.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "27. marta" – smer prema Vidikovcu i Studentskom trgu, koje će biti uspostavljeno u ulici Takovska, 50 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Dalmatinska.

Radovi na rekonstrukciji mostovske konstrukcije u Ulici Antifašističke borbe

Radovi se izvode na kolovozu ulice Antifašističke borbe u visini železničkog nadvožnjaka, pri čemu će doći do zatvaranja predmetne deonica za saobraćaj do 20. aprila, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 9L, 9A, 60, 94, 95, E6, A1, 7L, 7A, 7, 9, 13, 7l, 9l, 2L1, 7L2, 9L2, 11A. Na koji način detaljno pročitajte opširnije na ovom linku.

Vozila će koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena privremena stajališta:

"Bulevar Crvene Armije 1" u ulici Bulevar Crvene Armije na lokaciji koja se nalazi oko 90 metara posle zone raskrsnice ulice Bulevar Crvene Armije i Jurija Gagarina, odnosno u visini objekta "Delta city".

Predmetno stajalište će koristiti linija br. 7A.

"Depo Sava" u ulici Đorđa Stanojevića na lokaciji koja se nalazi oko 30 metara ispred zone raskrsnice ulice Đorđa Stanojevića i Marka Hristića, odnosno u visini pogona "Depo Sava".

Predmetno stajalište će koristiti linije br. 7A, 85 i 18N.

"Đorđa Stanojevića 1" u ulici Đorđa Stanojevića na lokaciji koja se nalazi oko 60 metara ispred zone raskrsnice ulice Đorđa Stanojevića i Bulevar Milutina Milankovića.

Predmetno stajalište će koristiti linije br. 7A, 9A i 18N.

"Pogon Sava" u ulici Đorđa Stanojevića na lokaciji koja se nalazi oko 10 metara ispred skretanja u tramvajski pogon "Sava".

Predmetno stajalište će koristiti linije br. 7L1 i 9L1.

"Pogon Sava" u ulici Đorđa Stanojevića na lokaciji koja se nalazi oko 40 metara posle izlaska iz tramvajskog pogona "Sava". Predmetno stajalište će koristiti linije br. 7L1 i 9L1.

Izvođenje radova u ulici Karađorđeva

Radovi se izvode u periodu od 4. aprila do 1. avgusta u tramvajskoj baštici u ulici Karađorđeva, na delu od kružnog toka kod "Geozavoda" (biće onemogućena desna strana kružnog toka gledano u smeru ka Sajmu) do Savskog trga (nova ulica SAO 6).

Tokom izvođenja radova, predmetna deonica (Karađorđeva ulica) će biti zatvorena za saobraćaj.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 51, 511, 601, 2A, EKO2, 2L1, 2, 11, 51N, 601N. Na koji način detaljno pročitajte opširnije na ovom linku.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristi sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena privremena stajališta za liniju br. 2A:

"Pristanište 1" (smer ka Brankovom mostu) u ulici Karađorđeva na poziciji ED stuba koji se nalazi 5 metara ispred zaustavne linije u zoni kućnog broja 11;

"Pristanište 1" (smer ka Kalemegdanu) u ulici Karađorđeva na poziciji ED stuba koji se nalazi 10 metara ispred zaustavne linije u zoni ulice Velike stepenice.

Privremeno se ukida autobusko stajalište "Brankov most" (smer ka Sajmu) za liniju br. 2A.

Ukidanje stajališta "Glavna pošta" u Takovskoj u oba smera

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Takovska, na potezu od ulice Kosovska do ulice Džordža Vašingtona, u periodu od 8. do 30. aprila, doći će do privremenog ukidanja stajališta javnog prevoza "Glavna pošta" (#267), u ulici Takovska za linije br. 23, 40 i 304n - smer ka ulici Džordža Vašingtona.Istovremeno će i dalje biti van funkcije istoimeno stajalište u ulici Takovska, u smeru ka Nemanjinoj ulici (#266).

Izvođenje radova u ulici Milorada Jovanovića

Radovi se izvode na kolovozu u ulici Milorada Jovanovića od 2. aprila do 16. aprila, neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Endija Vorhola u dužini oko 30 metara. Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će linija javnog prevoza br. 55 saobraćati u oba smera ulicama Endija Vorhola, Vodovodska i dalje redovnom trasom.

Izvođenje radova u ulici Tošin bunar

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake ulice Tošin bunar od 29. marta do 20. aprila, gledano u smeru ka Zemunu na posmatranoj deonici zbog čega će vozila javnog prevoza u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati u izmenjenom režimu.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza i to na linijama broj 18, 78, 15N, 18N, 45. Na koji način detaljno pročitajte opširnije na ovom linku.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "IX beogradska gimnazija 1", na poziciji ED stuba koji se nalazi u ulici Bulevar maršala Tolbuhina ispred kućnog broja 93, odnosno oko 30 metara pole pešačkog prelaza koji se nalazi u visini škole "IX beogradska gimnazija".

Izvođenje radova u visini međumesnog stajališta "Autokomanda"

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća trotoara i krajnje desne saobraćajne trake na Moto-putu M11 u visini međumesnog autobuskog stajališta "Autokomada" (smer ka Nišu), u dužini od 50 metara, odnosno na delu između izlazne rampe koja vodi sa Moto-puta M11 prema Trgu Oslobođenja (smer prema Banjici) i izlazne rampe koja vodi sa Moto-puta M11 ka Trgu Slavija (smer prema gradu), zbog čega se privremeno ukida predmetno stajalište.

Vozila sa prigradskih linija u smeru prema Sopotu i Mladenovcu koristiti stajalište "Franše D’Eperea", koje u redovnom režimu koriste linije 17, 18, 38L, 46, 55 i 70.

(Euronews)