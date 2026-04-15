Pevačica Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, u javnosti poznat kao Kasper, odlučili su da naprave veliki preokret u njenoj dosadašnjoj karijeri i načinu rada. Mane se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je obelodanio da pevačica okreće novi list.

Kako je Kasper napisao, Mina prekida saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi da bude deo "estradnih klanova".

- Mina nikad nije i neće nikada pripadati nijednom estradnom jatu. Uvek je bila svoja i tako će ostati. Zajednički smo doneli odluku da ona nije pevač koji bi se vezao za jednog menadžera ili produkcijsku kuću. Mina spada u pevače koji pevaju za narod, isključivo za narod, a ne za industriju - poručio je Ćuruvija.

Pored ove radikalne promene, Mane je vlasnicima klubova i javnosti jasno stavio do znanja da će upravo on od sada imati ključnu ulogu u komunikaciji povodom njenih nastupa.

- Moj zadatak je da ova stranica koju vodim bude stranica koja će biti prva i jedina ruka gde ćete moći da ugovarate njene nastupe bez posrednika - rekao je u Instagram obraćanju.

