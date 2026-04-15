Nakon što je pokorila top liste hitom „Ela, ela“, Sanja Vučić ne planira da se zaustavi. U razgovoru za naš portal, pevačica otkriva detalje o novom albumu, ali i o saradnjama o kojima bruji cela estrada.

Odgovarajući na sve glasnija šuškanja o duetu sa Cecom Ražnatović, kako je došla do toga da bude deo žirija ''Zvezde Granda'', pevačica je otkrila tri činjenice koje je do sada krila od javnosti.

– Radim na albumu koji bi trebalo da izađe krajem godine. Pre leta stižu dva singla koja su žanrovski srodna, pa će biti kao "double single". Što se tiče Evrovizije, pričala sam sa Nućijem pre par godina da odemo zajedno. Odličan smo tim u studiju i sigurna sam da bismo napravili nešto moćno za tu binu.

Mnogo se priča o tvom odnosu sa Cecom Ražnatović. Postoji li šansa za duet?

– Super se slažemo! Često snimam vlogove u "Zvezdama Granda" i nekad, zbog kose i oblika glave, same sebe pomešamo u kadru. Ceca je legenda i duet uopšte nije loša ideja, ali nju morate da pitate da li bi pristala.

Kako si se snašla u ulozi žirija u "Zvezdama Granda"?

– Velika je čast. Marija Šerifović je kumovala tome jer me je zvala da je menjam, a kasnije je navijala da postanem stalni član. Jako se trudim oko svojih kandidata, to su talentovani ljudi i želim da procvetaju u ovom poslu. Čekamo sledeću godinu da vidimo da li sam se dokazala, mislim da za sada dajem znoj i krv za svoje takmičare.

Otkrij nam za kraj tri činjenice koje tvoji fanovi ne znaju o tebi?

- Imam beleg na čelu koji pokrivam puderom.

- Uopšte ne pijem kafu.

- Slabo znam da vozim bicikl.

