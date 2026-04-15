

Srbija još pamti veliku tragediju kada je život izgubila Jovana J. (27) iz mesta Nakovo kod Kikinde na samoj granici sa Rumunijom. Nesrećnu devojku usmrtio je strujni udar zbog bojlera prilikom tuširanja. Lekari su mogli samo da konstatuju njenu smrt, a o ovoj tragediji priča se i dan danas.

Nesreća se dogodila u martu 2017. godine, a iako je pršlo devet godina, ugašeni mladi život iz Nakova teško se zaboravlja.

Komšije koje su se te noći zatekle u porodičnoj kući Jovane J., gde je devojka živela sa majkom, ocem i četvorogodišnjom ćerkicom, pričaju da je Jovana otišla u kupatilo da se okupa i da se pripremala za spavanje:

- Otac je nekoliko puta pokušao da je dozove jer je primetio da se zadržala duže nego inače u kupatilu, kako mu nije odgovarala posumnjao je da se nešto dogodilo. U trenutku je počela voda da otiče ispod vrata i otac je tada ne razmišljajući provalio u kupatilo. Tamo je ležalo njeno beživotno telo - ispričala je za Telegraf.rs meštanka Nakova.

Sumnja se da je smrt nastupila i pre nego što je ušla u kadu, pri prvom dodiru navodno je došlo do strujnog udara usled neispravnog bojlera.

Kako su navodili prijatelji, devojka je radila kao poslovođa u jednoj prodavnici u Kikindi, a svi su imali samo reči hvale za nju.

