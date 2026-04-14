U požaru koji je jutros izbio na prostoru kasarne Masline u Podgorici, na parkingu Uprave za imovinu, izgorela su četiri vozila, dok je osam oštećeno. Kako crnogorski portal Standard nezvanično saznaje, među vozilima koja su izgorela nalaze se i dva skupocena automobila, koja je Specijalno državno tužilaštvo privremeno oduzelo od Tamare Zvicer, supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Kako je za portal Standard jutros potvrdio komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog Grada, Nikola Bojanović, prijavu o požaru su dobili u 4.43 sata.

Iz Uprave za državnu imovinu saopštili su da su pregledani snimci video-nadzora i da prvi rezultati istrage pokazuju da je požar najverovatnije podmetnut. Oni navode i da su u prethodnom periodu preuzeli sve neophodne korake i mere u cilju obezbeđivanja te lokacije.

- Lokaciju 24 sata dnevno na tri pozicije obezbeđuje firma NGS Security,a prostor je pokriven video-nadzorom. U toku 2025. godine stepen protiv-požarne zaštite povećan je na najveći mogući nivo koji dozvoljava ta lokacija. Broj protiv-požarnih aparata je značajno uvećan i isti su raspoređeni na svim kritičnim tačkama - navode u saopštenju i dodaju da Uprava za državnu imovinu čini sve kako bi državna i oduzeta imovina smrštene na ovoj privremenoj lokaciji bile bezbedne.

- U prethodnom periodu ukazivali smo nadležnim organima da pomenuta lokacija ne zadovoljava u potpunosti evropske standarde, te da bi trebalo da je obezbeđuje Uprava policije. Takođe smo istakli potrebu da državno vatrogasno vozilo bude dostupno 24 sata na toj lokaciji, kao i da se, u krajnjem, teži izmeštanju parking prostora za državna i oduzeta vozila van naseljenog mesta. Uprava za državnu imovinu je u tom pravcu sprovela određene aktivnosti kako bi se obezbedila i privela nameni nova lokacija koja bi bila u skladu sa svim međunarodnim standardima - zaključuje se u saopštenju.

Za sada nije saopšteno kolika je vrednost izgorelih vozila, niti koji automobili oduzeti supruzi vođe kavačkog klana su izgoreli.

U velikoj akciji crnogorske policije koja je sprovedena 10. februara ove godine, podsetimo, tokom pretresa luksuzne vile u naselju Kavač kod Kotora zaplenjeno je više luksuznih automobila, navodno vrednih stotine hiljada evra.

Jedan od automobila, vozilo "mercedes brabus", procenjeno je na pola miliona evra.

- Tokom ove akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provera, oduzela četiri skupoclena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrijednost oko pola miliona evra (oko 500.000 evra), kao i oko 17.000 evra u kešu, a za koji novac će biti izvršene provere o poreklu, te sredstva komunikacije i tehničku opremu koju su koristila navedena lica, a koja će biti predmet daljih provera. O događajima je obavešteno nadležno državnom tužilaštvo - saopšteno je iz crnogorske policije.

Takođe, u septembru 2024. policijski službenici su u mestu Opatovo, kod Tivta, Tamari Zvicer oduzeli i "audi Q8" čeških registarskih oznaka, vredan oko 65.000 evra, zbog sumnje da je vozilo ukradeno u inostranstvu.

Supruga vođe kavačkog klana, Radoja Zvicera koji je u bekstvu već duže od pet godina, podsetimo, javnosti je postala poznata pošto se pojavio snimak na kom se vidi kako iz pištolja puca na napadače koji su pokušali da joj ubiju supruga u Kijevu u Ukrajini 2020. godine.

Alo/Standard

BONUS VIDEO