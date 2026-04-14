Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je potraživan zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga i teška telesna povreda.

“On je potraživan zbog obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio gore navedena krivična dela”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da je Franović operativno interesantna osoba i višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela.

Iz policije su naveli da je begunac navodno bio deo grupe sa teritorije Bara čiji su članovi, njih 11, od kojih dvoje bliski organizovanim kriminalnim grupama sa teritorije Crne Gore, uhapšeni u akciji policije kodnog naziva “Lanterna” u septembru prošle godine, kada su zaplenjeni kokain, heroin i marihuana.

“U komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i Stokholm, lociran je R. F. i lokalna policija u Stokholmu ga je uhapsila i određen mu je ekstradicioni pritvor”, kaže se u saopštenju.

