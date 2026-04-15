Mirela M. (51) iz Obrenovca, brutalno je ubijena u lokalu u centru grada, a usmrtio ju je unuk (17) njenog supruga Milana P.

Stravičan zločin dogodio se pre više od nedelju dana u Obrenovcu, gotovo naočigled drugih ljudi i još uvek ledi krv u žilama. Istraga je još uvek u toku, a Obrenovčani su u šoku danima.

Nju je izbo maloletnik nožem, a od zadobijenih povreda je nažalost preminula u bolnici. Ubijena je u lokalu koji je u vlasništvu njenog supruga.

Milan jako je teško podneo gubitak.

- S Mirelom je letos trebalo da idem u opštinu da se registrujemo. Planirali smo da povedemo dva svedoka. Nisam hteo da je ostavim na ulici, ona je bila vredna žena, to majka ne rađa. Živeo sam s njom 35 godina. Ceo život smo radili, imamo tri prodavnice. Držali smo market, imali smo pre jedno 20 godina kafić. Ona je radila kod mene od 18. godine, došla je tu i ceo život smo zajedno živeli do zadnjeg dana - kroz suze je za Alo! ispričao ranije Milan.

O unuku koji je zavio porodicu u crno, nesrećni čovek kaže da je ceo grad dobro znao s kim ima posla.

- Jaoo, pitajte svakoga u Obrenovcu. Ćutao sam, ćutao on je mlad. Išli smo u centar za socijalni rad. Majka ga nije videla, samo su je pare zanimale. Ništa više. S njim nikada nismo mogli da pričamo. Bolje da sam ja poginuo nego ona. Ona je skočila mene da zaštiti. Ja joj kažem ide onaj ludak s kuhinjskim nožem, s onim najvećim, bio sam napolju, a ona unutra. Povikao sam izleći, a onda ju je on izbo - rekao je nesrećni Milan za Alo!

Podsetimo, Mirela M. podlegla je jezivim povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog partnera izbo maloletnik. Nakon što je tinejdžer nasrnuo na svog dedu Milana P. i njegovu partnerku, pobegao je na motoru s mesta zločina, ali se potom vratio i sam predao nadležnim organima. Povod za napad je najverovatnije sukob oko nasledstva, naime maloletnik je tražio dedino nasledstvo, a navodno je njega i Mirelu duže vreme maltretirao.

