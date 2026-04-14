

Jedna od najbizarnijih i najstravičnijih tragedija u 2024. je svakako je ona u kojoj je Vukan K. (18) iz Aranđelovca poginuo, a njegova devojka (17) je teško povređena u stravičnoj nesreći kod Pakovraća, kada je sa litice na njihov automobil pala divlja svinja. Cela Srbija tuguje i dalje za Vukanom, a dvadesetak dana pre tragedije proslavio je svoje punoletstvo.

Stravična nesreća se dogodila početkom januara 2024., posle dočeka Nove godine, kada je divlja svinja navodno pala sa litice, bežeći od lovaca, direktno na haubu automobila „klio“. Vozilo je od siline udarca, prešlo u suprotnu traku, a zatim je udarilo u autobus u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kod Pakovraća. Vozač je poginuo na licu mesta, dok je suvozač s ozbiljnim povredama prebačen u bolnicu. Međutim, Srbiju je potreslo kada se saznao identitet stradalih. Za volanom je bio mladi Vukan K. iz Aranđelovca, a na mestu suvozača njegova devojka.

- Vukan je poginuo na licu mesta, dok je njegova devojka s teškim povredama kičme prebačena u Opštu bolnicu u Čačku. Iz bolnice su rekli da je devojka stabilnih vitalnih parametara i da je njeno lečenje nastavljeno na jedinici intenzivne nege. Navodno je na njihovu haubu pala divlja svinja, što je uticalo da Vukan izgubi kontrolu - navodio je izvor.



Kako saznajemo, Vukan i njegova devojka su se vraćali sa Zlatibora gde su proslavili doček Nove godine, a stradali su na putu do kuće.

- Posle slavlja direktno u smrt! Pored toga što su slavili Novu godinu, dvadesetak dana pre tragedije Vukan je sa svojim društvom i rodbinom proslavio punoletstvo. Bio je presrećan i ludo zaljubljen u svoju devojku. Inače, sin je uglednih lekara iz Aranđelovca. Bio je dobar, kulturan i veseo mladić, svi tuguju za njim - kaže jedan od poznanika sa društvenih mreža.

BONUS VIDEO