U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na starom putu Kragujevac - Jagodina, jedna osoba je povređena i hitno hospitalizovana nakon dramatične akcije spasavanja.

Operativni centar Uprave za vanredne situacije primio je poziv u pomoć jutros u 8:36 sati. Do udesa je došlo na deonici puta prema naselju Medna, gde je vozilo pod nerazjašnjenim okolnostima sletelo sa puta i prevrnulo se.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac. Vatrogasci su zatekli jeziv prizor – smrskan automobil u kojem je bila zarobljena jedna osoba.

Zahvaljujući brzoj reakciji i upotrebi specijalnih hidrauličnih alata, spasioci su uspeli da prođu kroz uništeni lim i bezbedno izvuku povređeno lice.

"Intervencija je bila izuzetno efikasna. Upotrebljene su posebne tehnike izvlačenja kako bi se osoba što pre predala lekarima", navodi izvor.

Povređenu osobu je na licu mesta preuzela ekipa Hitne pomoći, koja je odmah započela medicinsko zbrinjavanje i transport u zdravstvenu ustanovu.

(Telegraf)

