Penzioner Tomislav Pavlović (67)preminuo je pre tačno deset godina zastrašujućom smrću, čiji detalji i danas lede krv u žilama. Tomislav Pavlović iz sela Bobište u okolini Leskovca nastradao je prilikom vršenja nužde.

Kako je tada navodila Jugmedia, telo nesrećnog starca izvukli su iz septičke jame vatrogasci i radniic JP „Vodovoda“, koji su prethodno ispraznili jamu. Nesrećni čovek je vršio nuždu, a zatim je došlo do urušavanja poljskog wc-a, pa je upao u septičku jamu gde se udavio. Urušili su zidovi poljskog toaleta.

- Bila je to jeziva i potresna slika, scena od koje ne ne smem oči da sklopim - pričao je Pavlovićev zet Goran Jovanović, koji živi u istom domaćinstvu.

Do propadanja u septičku jamu došlo je, najverovtanije, kada se urušila nastrešnica iznad dela šupe i klozeta i sa sobom povukla zidove od blokova, ali i staraca koji je u tom momentu vršio nuždu, navodila je Jugmedia.

Rođaci su videli da ga nema, pa je počela potraga za njim.

- Najpre smo ga tražili po komšiluku i kod rođaka, a oko 19 časova primetili smo da se urušio krov iznad klozeta. Posumnjali smo na tragediju s obzirom da znamo da samo on koristi taj WC. Kada smo motkama iz izmeta i taloga izvukli deo njegove odeće, nije više bilo sumnje da je on tu negde u septičkoj jami - objašnjavao je Jovanović.

Njegova sudbina potresla je mnoge, naročito što je živeo sa svojim sinom koji je u invalidskim kolicima i o kojem se brinuo.

Alo/Jugmedia

BONUS VIDEO