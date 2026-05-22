Penzioner Tomislav Pavlović (67) iz leskovačkog naselja Bobište udavio se u septičkoj jami dok je u poljskom klozetu iznad nje vršio nuždu.

Ovaj, u Leskovcu do sada nezabeležen slučaj, desio se u subotu 6. februara 2016. oko 18 časova. Tomislavljevo odsustvo iz kuće primetila je njegova supruga Dragica i oko 18 časova alarmirala zeta i ćerku, a telo nesrećnog starca izvukli su iz septičke jame vatrogasci i radnici JP "Vodovoda", koji su prethodno ispraznili jamu.

- Bila je to jeziva i potresna slika, scena od koje ne smem oči da sklopim - priča Pavlovićev zet Goran Jovanović, koji živi u istom domaćinstvu.

Do propadanja u septičku jamu došlo je, najverovtanije, kada se urušila nadstrešnica iznad dela šupe i klozeta i sa sobom povukla zidove od blokova, ali i starca koji je u tom momentu vršio nuždu.

- Najpre smo ga tražili po komšiluku i kod rođaka, a oko 19 časova primetili smo da se urušio krov iznad klozeta. Posumnjali smo na tragediju s obzirom da znamo da samo on koristi taj WC. Kada smo motkama iz izmeta i taloga izvukli deo njegove odeće, nije više bilo sumnje da je on tu negde u septičkoj jami - objašnjava Jovanović.

Stigla je Hitna pomoć, policija i istražni organi, vatrogasci i radnici "Vodovoda" i komšije, ali sve je bilo kasno.

- I policajci i sudije i lekari i oni iz pogrebnog, svi su rekli da ovakav slučaj ne pamte u svom radnom veku. A čovek je bio vitalan i zdrav kao dren - prepričava ožalošćeni sagovornik.

Bobištančani su nekoliko godina pre tragedije dobili kanalaziciju, ali Tomislav nije hteo, iako su ga ukućani molili, da zatrpa septičku jamu jer je klozet iznad nje koristio dok je poslovao po dvorištu.

Nesrećni čovek je sahranjen dva dana kasnije na mesnom groblju, na dan kada je rođen njegov sin, invalid u kolicima, o kome je najviše upravo brinuo tragično nastradali Pavlović.

Alo/Blic

