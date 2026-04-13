Prava drama odigrala se večeras, 13. aprila u Kotor Varošu, u naselju Donja Varoš, gde je jedna osoba pretile aktiviranjem ručne bombe ispred porodične kuće.

Oko 19.30 časova Policijska uprava Banjaluka obaveštena je da se J.B. (24) nalazi ispred kuće u Ulici Vojislava Ilića, te da u ruci drži ručnu bombu sa odstranjenim osiguračem, uz pretnje upućene policiji Republike Srpske.

Kako saznaje Provjereno, u porodičnoj kući u tom trenutku nalazile su se njegova majka i sestra, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

Policijski službenici Policijske stanice Kotor Varoš odmah su izašli na lice mesta i obezbedili područje, dok su o događaju obavešteni i Koordinator pregovaračkog tima, kao i Jedinica žandarmerije.

Brzom i profesionalnom reakcijom policije, opasnost je neutralisana u 20.08 časova, kada je osumnjičeni obezbedio eksplozivnu napravu od mogućeg aktiviranja, nakon čega je uhapšen.

On je potom sproveden u prostorije Policijske stanice Kotor Varoš, gde će nad njim biti sprovedena dalja kriminalistička obrada.

O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo, navodi Provjereno.



