Jedan gost na venčanju je snimio neočekivan trenutak koji je nasmejao brojne korisnike društvenih mreža.

Dok su mladenci razmenjivali zavete, kamera je uhvatila vevericu kako gricka skupi cvetni aranžman.

U viralnom videu vidi se par tokom ceremonije na otvorenom. Ne, kad se kamera približi cveću, otkriva vevericu koja se nalazi u jednom od buketa i bezbrižno grička latice.

"Samo gricka skupi buket", stoji u opisu snimaka. Video je prikupio više od 875.000 pregleda, a gledaoce je posebno zabavilo što se veverica ponašala kao da nema pojma šta se događa oko nje.

Video je imao više od 500 komentara - ljudi su raspravljali o neobičnom gostu.

„S druge strane je vjeverica, jede i drugi buket“, našao se jedan korisnik TikToka. Druga osoba je napisala: "To je počasni gost, ne obazirite se na njega." Neki su u svemu videli i dobar znak pa je jedan komentar glasio: "Ovo se čini kao dobar znak."