Zagrebačka policija uhapsila je jedno od troje prevaranata, navodno redom državljana Severne Makedonije, koji su na izrazito besraman način, glumeći lekare, od 87-godišnje Zagrepčanke uzeli 40.000 evra.

Lisice na ruke stavili su 25-godišnjoj državljanki Severne Makedonije, dok se za njenim sunarodnicima, trenutno nepoznatog identiteta, i dalje traga, a policija ih tereti za kazneno delo prevare koje su počinili s ciljem stecanja protivpravne imovinske koristi.

Oni su, naime, još 22. decembra prošle godine u poslepodnevnim satima nazvali 87-godišnju ženu na telefon. Muški prevarant lažno se predstavio kao lekar, navodeći da joj je ćerka u bolnici i da je, zbog preloma noge, hitno potrebna operacija.

- Operacija košta 50.000 evra - rekao je lažni lekar zagrebačkoj penzionerki, koja mu je na to rekla da ima 40.000 te da moli da barem porazgovara telefonom sa svojom ćerkom.

- Ona trenutno nije u stanju pričati - odgovorio je žrtvi prevarant, nastavljajući dalje vršiti pritisak oko plaćanja tobožnje operacije.

Zatim su sutradan ujutro 87-godišnjakinju ponovno nazvali na telefon, samo što je ovoga puta prevarantkinja glumila žrtvinu ćerku i uveravala je o nesreći, prelomu, operaciji...

Nije dugo trebalo da prevarant zatim uveri baku da novac, odnosno tih 40.000 evra koje ima, pripremi u vrećicu te da će ih uskoro preuzeti osoba od poverenja.

Nešto kasnije, 25-godišnja državljanka Severne Makedonije taksi vozilom je došla na adresu oštećene na području Dubrave, koja joj je doista i predala novac, odnosno 40.000 evra - kažu iz PU zagrebačke, koja je prevarantkinju predala pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu, dok se za drugo dvoje prevaranata i dalje intenzivno traga.