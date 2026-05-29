Pevačica Kaja Ostojić zablistala je na otvaranju bašte restorana "Dva Jelena", te je tom priliko stala pred kamere naših medija i iskreno govorila o aktuelnim temama.

Iza sebe muzička zvezda ima tri braka, a sada je udata za Miloša Čujovića sa kojim je pronašla svoju sreću, sada se prisetila i prethodnih veza i priznala da je bila prevarena.

Kaja kaže da se sa mužem retko pojavljuje u javnosti jer on ne voli da se svuda kreće.

- Moj muž ne voli da izlazi i mi imamo nekoliko mesta gde idemo zajedno, on je svoje kretanje ograničio na nekoliko mesta. Postoji doza ljubomore sa obe strane čim postoji ljubav, ali mi imamo milijardu posto poverenja jedno u drugoga i on zna svaki moj korak - rekla je Kaja, pa pokušala da se seti šta joj je muž poslednje kupio.

- Poslednje mi je kupio, da ne pričam o skupljim stvarima, najlepša stvar u poslednje vreme koju je uradio za mene poslao mi 501 ružu koja me je sačekala u hotelskoj sobi u Rimu. Taj dan nam je bila godišnjica.

Na pitanje čime ona njega najčešće obraduje, Kaja kaže:

- On najviše voli kada mu spremim doručak. On ustaje oko 5,6 ujutru, a ja u 11 pa ne mogu da mu donosim doručak u krevet. Njemu je dragoceno da mu donesem gitaru, u oktobru sam mu iz Amerike donela neku specijalnu gitaru, eto to voli.

"Prevara mi nije strana"

Kaja se prisetila i prethodnih odnosa i priznala da je bila prevarena u prošlosti. Kaže da više ne gleda u telefon partnera jer se tada opekla.

- Ne, ja sam nekoliko puta u životu proverila telefon partnera. Bila sam jako mlada i neiskusna i jako sam se opekla. Rekla sam tada: "Nikada više". Prvo, to je narušavanje privatnosti. Drugo, uvek ćeš da nađeš neku budalaštinu koju možeš da protumačiš na pogrešan način. Treće, ne treba ni da znam ono što ne osećam. Brzo sve izađe na videlo bez čačkanja - istakla je Kaja i dodala:

- Jesam bila prevarena, u tim mladim godinama. Reagovala sam impulsivno kao i svako u dvadesetim godinama, svašta sam radila.