Prava drama odigrala se u rijaliti programu Elita 9, kada je učesnica Stanija Dobrojević uoči Vaskrsa nasrnula na rijaliti igrača Uroša Stanića.

Stanija i Uroš imali su žestoku raspravu, a u više navrata starleta je govorila da ga sklone od nje, da ne bi napravila glupost. U tom momentu je Stanić počeo da naziva Staniju nasilnicom.



Ona je skočila na njega, a Uroš je počeo da vrišti iz sveg glasa. Takmičari su odmah skočili i razdvojili ih.



Inače, Stanija je pre toga imala žestoku svađu sa Aneli, pa je obezbeđenje moralo da reaguje.

- Šta ti hoćeš od mene? Stalno me bodeš, ponižavaš. Ja ti nisam interesna sfera, tvoja adresa je onaj čovek s kojim imaš dete - rekla je Stanija i dodala:

- Ti ćeš završiti u ludnici to ti tvrdim. To će ti biti karma. Ti si nagovarala Luku da se zapali Asminu kuća. Ona je otišla kod Asmina da kaže da im radim o glavi kada se polemisalo da li ostajem do kraja - nastavila je Stanija.



- Ti si za mene jedna sponzoruša, prevarantkinja koja je došla na osnovu mene da uzme pare - rekla je Aneli.

- Šta se u tvojoj glavi promenilo da ti sad ovako pričaš sa Aneli - pitao je Lepi Mića.

- Čačkala me je, dirala me je i sad dobija istinu nazad. Ja sam ime i prezime koje si ti iskoristila. Ti si budaletina. Izgledaš kao poslednja ludača - rekla je Stanija.

- Demoliran te istinom - rekla je Aneli, dok su Asmin i Maja bili na ivici raskida.

