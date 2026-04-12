Bista narodnog heroja Miluna Ivanovića ukradena je u mestu Biševo kod Rožaja, gde se nalazila ispred osnovne škole koja nosi njegovo ime.



Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač izjavio je za Portal Analitika da su 6. aprila službenici Odeljenja bezbednosti u tom gradu obavestili tužilaštvo da je u noći između 3. i 4. aprila ukradena bista Miluna Ivanovića, koja se nalazila u dvorištu škole, kao i da je oštećeno postolje na kojem je bila postavljena.



Kalač je naveo da je Osnovno državno tužilaštvo ovo delo kvalifikovalo kao krivično delo krađa, kao i krivično delo povreda i neovlašćeno podizanje spomen-obeležja.



„Naloženo je službenicima policije da preduzmu sve mere i radnje radi otkrivanja izvršioca ovih krivičnih dela i da o tome odmah obaveste tužilaštvo. Do danas počinilac nije otkriven, a policija nastavlja rad na rasvetljavanju slučaja“, rekao je Kalač.



Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SOBNOR) Crne Gore osudio je, kako su naveli, novi vandalski čin devastacije spomeničke baštine iz antifašističke borbe.



Iz SOBNOR-a su istakli da je bista važan istorijski simbol i podsetnik na antifašističku borbu i doprinos Miluna Ivanovića Narodnooslobodilačkom pokretu.



Narodni heroj Milun Ivanović rođen je 10. avgusta 1910. godine u Bukovici kod Rožaja, a tokom Drugog svetskog rata bio je aktivni učesnik Narodnooslobodilačke borbe. Poginuo je 7. juna 1943. godine u bici na Sutjesci.



U saopštenju se navodi da je devastacija spomen-bisti i memorijalnih ploča napad na tekovine NOR-a, slobodarstvo i državni suverenitet, uz poziv nadležnim institucijama da hitno pronađu i kazne počinioce.



SOBNOR Crne Gore poručio je da će se, kao i ranije, odlučno suprotstavljati svim pokušajima negiranja antifašističke borbe i uništavanja njenih simbola, te pozvao antifašiste i građane da se uključe u borbu protiv fašizma, nacionalizma i istorijskog revizionizma.



