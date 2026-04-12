Aktuelna učesnica rijaliti programa Elita 9 i starleta Stanija Dobrojević kao dete je ostala bez oca, a oduvek je isticala koliko je vezana za majku Slavicu i brata Sanija.

Jednom prilikom nam je otkrila nepoznate detalje o ocu koji je ubijen tokom rata u Hrvatskoj, kada je imala deset godina, kao i to da i dalje ne zna gde joj je otac sahranjen niti pod kojim okolnostima je ubijen.

-Tata Dragan bio je uspešan ekonomista i politički aktivan poslednje četiri godine svog života. Bio je kućni prijatelj Slobodana Miloševića i poznavao je Željka Ražnatovića Arkana. Kada je život u Hrvatskoj postao nemoguć, mama, brat i ja napustili smo kuću u Okučanima, koju su kasnije bombardovali i sravnili sa zemljom. Tata je ostao tamo… Naredne dve godine nismo znali ništa o njemu, da li je živ ili mrtav. Kada su nam javili da je ubijen, srušio nam se ceo svet. Mama je imala tek tridesetak godina, brat šest, a ja deset. Rekli su nam da je sahranjen u jednoj masovnoj grobnici u Hrvatskoj… Ni dan-danas ne znamo gde je sahranjen niti detalje njegovog ubistva - izjavila je svojevremeno Dobrojevićeva za Alo!

Podsetimo, Stanija je nedavno ušla u Elitu 9 kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, koji je samo dan nakon njenog ulaska započeo ljubavnu romansu sa njenom bivšom drugaricom Majom Marinković, zbog čega su njih dve od tada u sukobu.

Takođe, ona vodi bitku i sa Aneli Ahmić, bivšom Asminovom vanbračnom suprugom, koja ju je pre tri godine, prilikom ulaska u rijaliti, optužila da je zbog nje on ostavio nju i njihovu ćerku i otišao.