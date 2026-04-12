Nacionalna policija Španije je razbila kriminalnu organizaciju nakon što je unela pet tona kokaina u Španiju preko provincije Uelva, a među uhapšenima su i trojica Srba.



Droga je transportovana brzim čamcima do dve kuće koje se nalaze u provinciji Uelva u Hibraleonu i u Utreri, Sevilja, gde su agenti pronašli pet komada ratnog oružja, kao i pet vozila, 17 mobilnih telefona i 5.000 evra u gotovini.



Operacija je izvršena 13. marta. Prvi kombi je prevezao deo pošiljke do kuće u Utreri. Ubrzo nakon toga, presretnut je još jedan kombi, natovaren sa više od tone kokaina, što je dovelo do hapšenja njegovog vozača i još dve osobe koje su delovale kao osmatrači.

Prema rečima šefa Brigade za narkotike, operacija je kulminirala sa dve racije na kuće koje su korišćene kao rasadnici.

U operaciji u Gibraleonu, agenti su zaplenili nekoliko bala kokaina težine preko 3.500 kilograma, kao i četiri automatske puške tipa "kalašnjikov", gotovinu i ukradeni kombi sa dupliranim registarskim tablicama.

Oni koji su bili zaduženi za čuvanje droge pokušali su da pobegnu i na kraju je uhapšeno pet osoba, uključujući vlasnika imovine.

U Utreri je zaplenjeno 400 kilograma kokaina i gotovine, pored hapšenja još dve osobe.

Operacija je rezultirala sa 10 hapšenja, uključujući 5 Španaca, 3 Srbina, jednog Bosanca i jednog Holanđanina, koje je sudija poslao u zatvor optužene za pripadnost kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom, ilegalno posedovanje oružja i krađu vozila.

Šef Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije, Alberto Morales, izjavio je na konferenciji za novinare u Uelvi da je zaplenjena droga verovatno bila namenjena Holandiji i da je njena vrednost prešla 130 miliona evra.

- Ono što doživljavamo je masovni priliv kokaina u Evropu, prvenstveno iz Kolumbije, što je rezultat količine droge koju su ovi karteli skladištili od vremena Kovida. Postepeno je puštaju u promet, a ove organizacije donose drogu u Evropu, a moguće i u Afriku - izjavio je on.

Slično tome, naveo je da je istraga u toku i da „čine sve što je moguće da dođu do svake odgovorne osobe u ovoj organizaciji“.

(Kurir)

BONUS VIDEO