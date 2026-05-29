Za jednog kupca u Kanzasu, međutim, taj korak se pretvorio u neočekivano čekanje koje je oduševilo ljude širom sveta.

Gnezdo na gumi — i četiri plava jaja

Dok je kamion stajao na parkingu auto-salona "Olathe Ford Lincoln", porodica američkih kosova odabrala je jednu od guma kao savršenu lokaciju za gnezdo. Zaposleni su primetili pticu dok je gradila gnezdo, ali pre nego što su stigli da reaguju, ona je već snela četiri plava jaja. Od tog trenutka kamion nije smeo da se pomeri.

Razlog nije samo dobrota i ljubav prema prirodi — američki kos i njegovo gnezdo zaštićeni su saveznim Zakonom o zaštiti divljih ptica iz 1918. godine. Pomeranje gnezda ili ometanje ptica tokom gneždenja kažnjivo je po zakonu.

Kupac koji je pokazao veliko srce

Ono što ovu priču čini posebnom nije samo neobičan rasplet, već i reakcija kupca. Umesto ljutnje ili nestrpljenja, novi vlasnik kamiona odlučio je da strpljivo sačeka dok mladi kosovi ne porastu i napuste gnezdo — tek tada će po svoje vozilo.

Auto-salon je situaciju podelio na svom Fejsbuk profilu, odakle se priča munjevito proširila i privukla veliku pažnju javnosti.

"Želimo da se zahvalimo našim mušterijama, koje su bile pune razumevanja. Sačekaće dok mali ne porastu i napuste gnezdo, a tek tada će kamion odvesti", napisali su u objavi, zahvalivši se i udruženju Operation Wildlife — neprofitnoj organizaciji za rehabilitaciju divljih životinja u Kanzasu, koja im je pružila stručne savete.

Lugnut, Turbo, Dizel i Aksel

Četiri mlada kosa dobila su imena koja savršeno odgovaraju mestu na kojem su se izlegli — Lugnut, Turbo, Dizel i Aksel. Kombinacija divlje prirode i automobilskog sveta retko kada daje ovako slatku priču.