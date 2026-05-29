Na prvi pogled, knjiga Merilin - Diva. Žena. Boginja autorke Kjare Paskvaleti Džonson izgleda kao luksuzno ilustrovano izdanje posvećeno glamuru starog Holivuda.

Iza blistavih fotografija otkriva se druga strana života Merilin Monro, žene koja je istovremeno bila simbol senzualnosti i osoba duboko obeležena usamljenošću, nesigurnošću i potrebom da bude ozbiljno shvaćena. Knjiga posebno istražuje odnos između Merilin i Norme Džin, između javnog mita i stvarne osobe.

Sa više od 160 fotografija na 224 strane, ova knjiga pokušava da skloni slojeve glamura i prikaže ženu iza legende: ranjivu, inteligentnu i mnogo kompleksniju nego što je Holivud želeo da prizna.

Činjenice o Merilin koje mnogi ne znaju

Iako je decenijama predstavljana kroz stereotip „naivne plavuše“, Merilin Monro bila je izuzetno inteligentna žena. Imala je privatnu biblioteku sa više od 400 knjiga koje su uključivale književnost, filozofiju, psihologiju, politiku i istoriju. Opsesivno je čitala i ozbiljno radila na tome da postane priznata glumica, daleko od karikature koju je Holivud često prodavao publici.

Malo ljudi zna i da njen prepoznatljivi zavodljivi glas nije bio prirodan. Nastao je kao tehnika kojom je pokušavala da prikrije mucanje iz detinjstva. Taj način govora kasnije je postao jedan od njenih najčuvenijih zaštitnih znakova.

Knjiga podseća i na čuvenu haljinu u kojoj je 1962. godine pevala „Srećan rođendan, gospodine predsedniče“ Džonu F. Kenediju. Toliko uska da nije imala rajsferšlus ni dugmad, haljina je morala da bude ušivena direktno na njenom telu. Decenijama kasnije prodata je na aukciji za više od milion evra i postala jedan od najskupljih modnih komada u istoriji.

Ova biografija, upotpunjena prelepim fotografijama, pokriva život žene koja je bila mnogo kompleksnija nego što to slike nagoveštavaju. Nemirna, nezavisna, ranjiva i tajanstvena, ona je mit koji i dalje traje.

