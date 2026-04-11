Starleta Aleksandra Subotić sada je prvi put progovorila o odnosu Stanije Dobrojević i svog partnera Pece Raspopovića, što je postala glavna tema od njenog ulaska u Elitu, s obzirom na to da je Maja Marinković otkrila da je videla njihove privatne poruke kada je svojevremeno bila sa njim.

Aleksandra je navela da je Stanija preko zajedničkih poznanstava dolazila u kontakt sa njenim partnerom zbog poslovne pomoći, ali je negirala spekulacije o emotivnoj ili privatnoj vezi između njih dvoje.

-Golih fotografija u Petrovom telefonu nije bilo sigurno, to odmah da kažem. Stanija mu se obratila za pomoć oko posla i ona je sama molila svog bivšeg dečka Luku da je spoji sa njim, i on je njoj učinio, pa me je tada obavestio. Stvarno voli svima da pomogne i to mu zameram, jer to su žene za koje ne znaš da li će ti se obiti o glavu - otkrila je ona i dodala da su njih dvoje imali samo jedan susret, ali i da su se našli u istom avionu.

-Jesu, ali je priča da su stjuardese zvale novinare smešna, jer je ona tada zvala da glumi ribu i da kaže da se nalazi sa Petrom u istom avionu. Išao je u Kinu sa rođenim bratom i u tom trenutku sam ostala sama sa decom i spremačicom, nisam znala da se i ona nalazi u tom avionu. Odmah sam ga zvala i definitivno znam da ona sa njim u Kini nije bila. Prodavala je moral, pričala da ne bi rasturila nečiji brak, pa što onda tada nije demantovala. Ne razumem čemu sad sve ovo - brutalno je prekomentarisala Subotićeva.

O Staniji i Maji

Inače, Aleksandru je Peca prevario sa bivšom drugaricom Majom Marinković, ali mu je ona na kraju sve oprostila.

Sada je uporedila nju i Staniju, te je dodala da su identične.

-Njih dve su identične, samo što je Stanija namazanija. Sve prepiske koje postoje su isključivo poslovne. Meni je smešno da njih dve pored mene glume ribe, tada mi ta priča nije prijala, ali sada vidim svoju vrednost, kao i njihovu. Ne želim da se poredim sa njima. Ne razumem čemu sada sve ovo, pa i Stanija je bila sa Kristijanom koji je tada bio oženjen, kao i kasnije sa Asminom koji je bio oženjen, što znači da su iste - zaključila je za Blic.

