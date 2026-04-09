Dvojica muškaraca koji su povređeni juče u eksploziji na deponiji u Leskovcu, zbrinuti su u UKC u Niš zbog teških opekotina na telu. Oni su nakon dijagnostike operativno zbrinuti i zadržani na daljem lečenju.

- Muškarac star 29 godina primljen je sa opekotinama na 35 odsto tela, dominantno na leđima. Dijagnostički i laboratorijski obrađen, trenutno stabilan, operativno zbrinut nakon čega je hospitalizovan u jedinicu intenzivnog lečenja na Klinici za anesteziju.

Drugi muškarac star 22 godine, zadobio je opekotine na oko 12 odsto tela, dijagnostički i laboratorijski je obrađen, operativno zbrinut, nalazi se na klinici za plastičnu hirurgiju - rečeno je Blicu u UKC Niš.

Podsetimo, u naselju Slavko Zlatanović juče oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina.

Navodno, do eksplozije je došlo prilikom utovara sekundarnih sirovina, a navodno je eksplodirala plinska boca.

